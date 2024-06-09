Відтепер в Україні відключення світла за графіком відбуватимуться протягом усього дня, вони діятимуть у всіх сферах.

Через значні пошкодження російськими ракетами українські електростанції не можуть виробляти достатньої кількості електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність ушкоджень цих заходів замало підтримки балансу в енергосистемі. У цьому випадку "Укренерго" змушений вживати заходів обмеження споживання для промислових та побутових споживачів.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, Україна житиме в режимі обмежень світла по 4 – 6 годин протягом доби, а зокрема у Києві – по 6 – 8 годин.

За повідомленнями ДТЕК, поки що найбільш напружена ситуація у Києві, Київщині, Одещині та Донеччині, де протягом всієї доби діятимуть графіки відключень.

Планові відключення електроенергії - тривалість та час проведення

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, відключення електроенергії може відбуватися протягом літа, осені, а також всієї наступної зими.

"Як ми й оголосили, ймовірно, буде застосовано графіки погодинних відключень для промисловості та населення через те, що в енергосистемі відсутня достатня потужність для покриття вечірнього піку споживання", - розповів Володимир Кудрицький.

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