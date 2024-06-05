Україна кілька разів успішно вразила Кримський міст, і при цьому планується ще багато різних "сюпризів".

Українцям вдалося дкилька разив успішно вразити Кримський міст.

Як заявив голова СБУ Василь Малюк, ворог не може використовувати міст у Криму для своїх цілей, адже він не має можливості повноцінно функціонувати після ударів.

«Кримський міст і зараз повноцінно не функціонує. Ворог не може переміщувати по ньому зброю і засоби ураження. Ми двічі його успішно вразили. Працюємо далі, але не будемо розкривати карти», - переконує Малюк.

Також він додає, що атака на Кримський міст була не останньоюю.

«Попереду багато цікавого, але, зі зрозумілих причин, жодних деталей я не можу повідомляти, оскільки залишаюся класичним спецслужбовцем», - каже він.

Ситуацію також прокоментував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він розповів, чому так важливо для України, щоб Кримський міст був знищений.

"Через те, що вони будуть перекидати підкріплення саме через Кримський міст плюс тому, що поспішають добудувати залізницю. І щоби вони не могли зараз використати залізницю, і щоби саме у цей період виникли серйозні логістичні проблеми, і сповільнити російський наступ, і актуалізувалася тема мосту, – говорить Мусієнко.

Тим часом, анонімний високопосадовець Головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю The Guardian також наголосив на тому, що мосту у Криму залишилося зовсім недовго.

"Це найбільше задоволення Путіна – Керченський міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією. Але стояти йому залишилося недовго. Українська військова розвідка планує підірвати Кримський міст. ГУР уже має більшість необхідних засобів", - наголошує він.

Нагадаємо, що у 2022 році Кримський міст підірвали ракетним паливом. Вибух 8 жовтня 2022 року зруйнував два прольоти автомобільної частини мосту, а також підпалив цистерни в поїзді, який опинився поряд під час вибуху.

Для підриву Керченського мосту у жовтні 2022 року використовувався вибуховий пристрій потужністю, еквівалентною 10 тоннам тротилу. В його основі було тверде ракетне паливо, заховане у бобіни поліетиленової плівки.

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