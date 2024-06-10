Українців з боргами за послуги ЖКГ почали відключати від споживання, у тому числі, електроенергії.

Так, у компанії YASNO розповіли, що потрібно робити споживачам електроенергії, які мають попередження про відключення.

Повідомляється, що відключення боржників має декілька етапів:

Спочатку інформування споживача про заборгованість. Клієнтам, що вказали контактні дані, постійно нагадують про наявну заборгованість через email, Viber чи смс.

Далі йде формування та відправка попередження про відключення.

Відомо, що постачальник відправляє клієнту попередження про відключення та розпочинає процес припинення електропостачання.

Заявку постачальник передає оператору системи розподілу (ОСР).

Споживачу постачальник відправляє попередження з датою, коли мають відключити світло.

Про відключення клієнта повінен попередити ОСР.

Відключити боржника за комунальні послуги можуть не раніше 10 робочих днів після попередження від постачальника або через 5 днів після попередження від оператора розподілу.

Споживач, після отримання попередження повинен швидко сплатити борг, щоб електроенергію не вимкнули.

Гроші можуть зараховуватися до трьох днів, отже не варто затягувати з оплатою.

У тому випадку, якщо оплата не надійшла - клієнту обмежать електропостачання до погашення боргу.

Крім того, споживачу доведеться сплатити ще один рахунок за відключення та підключення, сума коливається від кількох сотень до декількох тисяч грн.

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