Так, в компании YASNO рассказали, что нужно делать потребителям электроэнергии, имеющие предупреждение об отключении.
Сообщается, что отключение должников имеет несколько этапов:
Сначала информирование потребителя о задолженности. Клиентам, указавшим контактные данные, постоянно напоминают об имеющейся задолженности через email, Viber или смс.
Далее следует формирование и отправка предупреждения об отключении.
Известно, что поставщик отправляет клиенту предупреждение об отключении и начинает процесс прекращения электроснабжения.
Заявку поставщик передает оператору системы распределения (ОСР).
Потребителям поставщик отправляет предупреждение с датой, когда должны отключить свет.
Об отключении клиента должен предупредить ОСР.
Отключить должника за коммунальные услуги могут не ранее 10 рабочих дней после уведомления от поставщика или через 5 дней после уведомления от оператора распределения.
Потребитель, после получения предупреждения, должен быстро уплатить долг, чтобы электроэнергию не выключили.
Деньги могут засчитываться до трех дней, так что не стоит затягивать с оплатой.
В том случае, если оплата не поступила – клиенту ограничат электроснабжение до погашения долга.
Кроме того, потребителю придется оплатить еще один счет за отключение и подключение, сумма колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.
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