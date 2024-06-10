Украинцев с долгами за услуги ЖКХ начали отключать от потребления, в том числе электроэнергии.

Так, в компании YASNO рассказали, что нужно делать потребителям электроэнергии, имеющие предупреждение об отключении.

Сообщается, что отключение должников имеет несколько этапов:

Сначала информирование потребителя о задолженности. Клиентам, указавшим контактные данные, постоянно напоминают об имеющейся задолженности через email, Viber или смс.

Далее следует формирование и отправка предупреждения об отключении.

Известно, что поставщик отправляет клиенту предупреждение об отключении и начинает процесс прекращения электроснабжения.

Заявку поставщик передает оператору системы распределения (ОСР).

Потребителям поставщик отправляет предупреждение с датой, когда должны отключить свет.

Об отключении клиента должен предупредить ОСР.

Отключить должника за коммунальные услуги могут не ранее 10 рабочих дней после уведомления от поставщика или через 5 дней после уведомления от оператора распределения.

Потребитель, после получения предупреждения, должен быстро уплатить долг, чтобы электроэнергию не выключили.

Деньги могут засчитываться до трех дней, так что не стоит затягивать с оплатой.

В том случае, если оплата не поступила – клиенту ограничат электроснабжение до погашения долга.

Кроме того, потребителю придется оплатить еще один счет за отключение и подключение, сумма колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

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