Спортивні знаки Зодіаку люблять рухатися і коли вони не одержують достатньо вправ, вони почуваються «не у своїй тарілці».

Вам не обов'язково бути професійним спортсменом, вам просто потрібно жити певним чином.

1. ОВЕН (21 березня – 19 квітня)
Овни надзвичайно атлетичні. Вони люблять тренуватися, тренуватися та рухати своїм тілом. Вони пробують нове та постійно змінюють свої тренування. Не виключено, що Овни тренуються, тому що вони конкурентоспроможні і хочуть досягти успіху у всьому, що вони роблять.

Їх немає обмежень. Якщо їм кажуть, що вони не можуть щось зробити, це робить їх більш рішучими та готовими це зробити.

2. ЛЕВ (23 липня - 22 серпня)
Леви енергійні і люблять увагу, домагаючись успіху в чому завгодно, але особливо у спорті. Леви – найкращі командні гравці, і робота в команді дозволяє їм зосередитися на успіху.

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Лев ніколи не захоче підвести своїх товаришів за командою. Вони схильні надихати інших, але мають установку, що невдачі будуть, але поразка — це вибір, отже повертайтеся і вкладіть всі сили у перемогу.

3. СКОРПІОН (23 жовтня - 21 листопада)
Скорпіони зосереджені, і не має значення, наскільки складним щось може здатися, вони це подолають. Скорпіони не такі вже й далекі від екстремальних видів спорту, наприклад, сходження на Еверест чи тріатлон. Вони люблять робити те, що лякає інших людей, і їм подобається доводити своє тіло до краю.

Скорпіони вважають, що не всякий біль поганий, і їм подобається відчуття виснаження та м'язових болів після інтенсивного тренування. Але вони також знають, що треба дослухатися до свого тіла; вони не продовжуватимуть їздити на велосипеді, якщо це шкодить їх коліну.

4. ДІВА (23 серпня - 22 вересня)
Діви тренують і тіло, і розум, тому що знають, що можна розвинути одне і дозволити іншому застоюватися. Діви схильні дізнаватися про все, що можуть, про новий вид спорту або техніку тренувань, а потім прагнуть стати в цьому приголомшливими.

Проте Діви не обмежують себе традиційними тренуваннями; вони з такою ж ймовірністю займаються скелелазінням, ходьбою на снігоступах та плаванням в океані. Вони також схильні приділяти багато уваги своєму харчуванню. Їм потрібне правильне паливо, щоб підтримувати себе, і у них, як правило, виникають проблеми із травленням, якщо вони неправильно харчуються.

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