Проєкт бюджету на 2025 рік відповідає Бюджетній декларації, яку уряд затвердив кілька тижнів тому.

В Україні курс долара у наступному році, за прогнозами низки експертів, може значно зрости, відповідно до затвердженого проєкту бюджету на 2025 рік.

Про це йдеться в опублікованому проєкті бюджету на 2025 рік.

Проєкт бюджету на 2025 рік відповідає Бюджетній декларації, яку уряд затвердив кілька тижнів тому.

Згідно з прогнозами, гривня зазнає значної девальвації, починаючи з 2025 року. Якщо курс, закладений у бюджет на поточний рік, становить 40,7 грн/$, то наступного року очікується підвищення до 45 грн/$. Це передбачає девальвацію гривні на рівні 10,5%. У свою чергу, з 2025 до 2026 року прогнозується менш значне зниження — лише 3,3%.

У доповіді МВФ World Economic Outlook за квітень 2024 року передбачено поступове зростання курсу долара по відношенню до гривні протягом наступних п’яти років:

2024 рік – 41 грн/$

2025 рік – 45,8 грн/$

2026 рік – 48,6 грн/$

2027 рік – 50,4 грн/$

2028 рік – 52,1 грн/$

2029 рік – 54,1 грн/$

Цей прогноз узгоджується з очікуваннями, закладеними в Бюджетній декларації. Однак варто зазначити, що МВФ не завжди точний у своїх прогнозах.

Нагадаємо також, що важливим фактором, що може вплинути на курсові тренди цього тижня та наступного, є засідання комітету з монетарної політики НБУ та рішення щодо облікової ставки.

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