На Львівщині військовослужбовець ЗСУ вирішив самовільно покинути місце своєї служби - він покинув розташування військової частини та був жорстко покараний судом за це.
Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Вирок у справі №944/4571/24 виніс Яворівський районний суд Львівської області.
Згідно з матеріалами справи, уродженець Волинської області проходив військову службу у званні солдата під час мобілізації. Наприкінці квітня 2024 року він самовільно залишив територію військової частини і провів більше трьох місяців у відсутності до початку серпня 2024 року.
Через самовільне залишення місця служби проти нього була порушена кримінальна справа. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та висловив бажання продовжити службу в Збройних Силах України.
Суд розглянув усі обставини справи і визнав військового винним у кримінальному правопорушенні, призначивши п’ять років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.
Нагадаємо, що Національна поліція зафіксувала понад 200 випадків підпалів автомобілів військовослужбовців, з яких близько чверті скоїли неповнолітні. Ці підпали є частиною акцій, організованих ФСБ рф - ця організація вербує молодь для вчинення таких злочинів.
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