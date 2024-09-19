Невиконання цієї вимоги може призвести до адміністративної відповідальності згідно з частиною 1 статті 121 Кодексу України.

Водії приватних автомобілів і перевізники, що надають послуги громадському транспорту, можуть бути оштрафовані за прострочені аптечки або несправні вогнегасники.

Адвокат Євген Буліменко розкрив українським ЗМІ, скільки саме доведеться заплатити за такі порушення.

Експерти зазначають, що згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), водії повинні мати при собі:

аптечку,

вогнегасник,

знак аварійної зупинки.

Невиконання цього вимоги може призвести до адміністративної відповідальності згідно з частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що передбачає штраф у розмірі 340 гривень.

Якщо ж транспортний засіб використовується для перевезення пасажирів і не оснащений аптечкою, вогнегасником і знаком аварійної зупинки, це тягне за собою більший штраф – 680 гривень, відповідно до частини 2 статті 121 КУпАП.

Повторне порушення впродовж року може спричинити серйозніші наслідки:

штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на термін від 3 до 6 місяців, або

адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

Нагадаємо, що згідно з підпунктом "є" пункту 31.4.7 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1306 від 10 жовтня 2001 року, в транспортному засобі обов'язково має бути медична аптечка. Важливо, щоб на аптечці були зазначені відомості про тип транспортного засобу, для якого вона призначена.

Джерело: РБК-України.

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