Тенденція на зменшення кількості молоді на ринку праці почалася з липня й тривала впродовж серпня, також вакансій більше, ніж бажаючих працювати.

В Україні в секторі будівництва на кожні 10 вакансій припадає менше ніж 14 резюме - це означає, що близько третини робочих місць можуть залишитися незайнятими.

Про це йдеться у аналітиці сайту Work.ua.

У сфері робітничих спеціальностей спостерігається критична нестача працівників: на 10 вакансій припадає лише близько 7 резюме. У галузі охорони та безпеки співвідношення вакансій до резюме ще гірше – 10 до 5, що означає, що кожна друга вакансія може залишитися незайнятою.

Для порівняння, у вересні 2021 року, перед початком війни, в логістиці на 10 вакансій було майже 23 резюме, тоді українці активно конкурували за робочі місця, а зараз роботодавці змушені змагатися за працівників.

Найбільша кількість вакансій спостерігається в категорії "готельно-ресторанний бізнес, туризм", яка потрапила до списку сфер з найнижчою конкуренцією. У той же час, серед шукачів справжня боротьба точиться за дистанційні вакансії, як вказують аналітики Work.ua.

Найбільше кандидатів прибуло з прифронтових регіонів: Херсонської (+4%), Запорізької (+4%), Миколаївської (+3%) та Одеської (+2%) областей. Зросла кількість шукачів у категоріях "Освіта і наука" (+7%) та "Культура, музика, шоубізнес" (+4%), де в серпні спостерігався найбільший приріст вакансій.

Тенденція зменшення молоді на ринку праці почалася в липні і тривала в серпні, що пов'язано із закінченням канікул у студентів. За статистикою, кількість працівників віком до 18 років зменшилася на 36%, а серед шукачів віком від 18 до 24 років спостерігається зниження на 7%. Також зафіксовано зменшення кількості кандидатів без досвіду на 12%.

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