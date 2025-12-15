Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що у Трампа склалося погане тло, щоб тиснути на Україну і примушувати на поступки, адже більшість американців виступають за продовження військової допомоги, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, переговори в Берліні знову були без Рубіо, а також без Дрісколла, його все вважали за нову зірку, але він згорів у щільних шарах атмосфери. Залишилися у переговорному процесі, констатує він, непотоплюваний Віткофф, а також Кушнер, бо він зять Трампа, родич все ж таки.

«Зверніть увагу на цікавість рівня зустрічі. Адже до цього з Віткоффом і Кушнером зустрічався Умеровим, тобто радники з радниками, як годиться. А тут з якимось зятем президента США зустрічаються сам президент України і канцлер Німеччини. І це не випадково. Я думаю, це справді наш останній і рішучий бій. Не взагалі, звісно, ​​у цій війні. Це наш останній рішучий бій щодо 28-пунктного мирного плану», – розмірковує Михайло Шейтельман.

І якщо навіть подивитися фотографії з Берліна, зазначає експерт, то стоять Зеленський та Віткофф. Тиснуть один одному руки, а за ними Мерц, канцлер найбільшої в економічному плані країни в Європі, і Кушнер, зять Трампа, відповідно. На його думку, на цих переговорах все ж таки Україна та Європа створювали майбутнє Європи, а не представники від США.

«Яке тло у цього всього зараз? А тло для Трампа на цих переговорах не найприємніше, бо ось сьогоднішня свіжа статистика щодо опитувань. Число американців, які підтримують постачання зброї Україні, зросло до рекорду, попри зближення Трампа з путіним. Більшість американців виступають за військову підтримку України. 64% підтримують постачання зброї Україні, згідно з опитуванням, яке провів інститут Рональда Рейгана. Інститут Рональда Рейгана, як ви здогадуєтеся, – це республіканський інститут», – підсумовує Михайло Шейтельман.

