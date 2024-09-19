Тенденция на уменьшение количества молодежи на рынке труда началась с июля и продолжалась в течение августа, также вакансий больше, чем желающих работать.

В Украине в секторе строительства на каждые 10 вакансий приходится менее 14 резюме – это означает, что около трети рабочих мест могут остаться незанятыми.

Об этом говорится в аналитике сайта Work.ua.

В сфере рабочих специальностей наблюдается критическая нехватка работников: на 10 вакансий приходится всего около 7 резюме. В области охраны и безопасности соотношение вакансий к резюме еще хуже – 10 к 5, что означает, что каждая вторая вакансия может остаться незанятой.

Для сравнения, в сентябре 2021 года, перед началом войны, в логистике на 10 вакансий было около 23 резюме, тогда украинцы активно конкурировали за рабочие места, а сейчас работодатели вынуждены соревноваться за работников.

Наибольшее количество вакансий наблюдается в категории "гостинично-ресторанный бизнес, туризм", которая попала в список сфер с самой низкой конкуренцией. В то же время, среди соискателей настоящая борьба идет за дистанционные вакансии, как указывают аналитики Work.ua.

Больше всего кандидатов прибыло из прифронтовых регионов: Херсонской (+4%), Запорожской (+4%), Николаевской (+3%) и Одесской (+2%) областей. Выросло количество соискателей в категориях "Образование и наука" (+7%) и "Культура, музыка, шоубизнес" (+4%), где в августе наблюдался наибольший прирост вакансий.

Тенденция по уменьшению молодежи на рынке труда началась в июле и продолжалась в августе, что связано с окончанием каникул у студентов. По статистике количество работников в возрасте до 18 лет уменьшилось на 36%, а среди соискателей в возрасте от 18 до 24 лет наблюдается снижение на 7%. Также зафиксировано уменьшение количества кандидатов без опыта на 12%.

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