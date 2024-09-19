В одному з випадків чоловіку зі Старокостянтинова на Хмельниччині заблокували зарплатну картку "ПриватБанку".

Державний фінансовий інститут "ПриватБанк" блокує кошти на зарплатних картках українців у рамках фінансового моніторингу через підозрілі операції.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін". У "ПриватБанку" пояснили причини таких дій та надали рекомендації щодо використання залишків на рахунках.

У одному з випадків чоловіку зі Старокостянтинова, що в Хмельницькій області, заблокували картку "ПриватБанку" і вимагали пройти верифікацію, надавши відповідні документи.

Він виконав усі вимоги, але розблокування коштів так і не дочекався. Замість цього "ПриватБанк" вирішив розірвати з ним договір обслуговування. Чоловік висловлює своє невдоволення, оскільки це картка, на яку нараховувалася його заробітна плата.

"Заблокували карту, вимагали пройти верифікацію через відділення банку, звернувшись до відділення банку прийшов ідентифікацію надав всі документи та довідки, написав пояснення обіцяли розблокувати натомість повідомили що хочуть розірвати договір обслуговування. Розірвати договір не можу оскільки через ПриватБанк отримую зарплату", — йдеться заяві клієнта "ПриватБанку".

У "ПриватБанку" повідомили, що обслуговування рахунку обмежено через виявлені ризики під час фінансового моніторингу. Клієнт має можливість лише переказати залишки до іншого банку, скориставшись спеціальною процедурою для виведення коштів.

Для переказу грошей необхідно виконати наступні кроки:

Надати реквізити рахунку, відкритого в іншій фінансовій установі на ім’я клієнта. Подати документи, які підтверджують повноваження розпоряджатися рахунками. Надати документи, що посвідчують особу. Прилучити документ, який засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України. Написати заяву про переказ коштів.

Останні новини України:

ПриватБанк блокує доступ до кредитних лімітів, деталі.

"ПриватБанк" змусив українця чекати півроку на заміну банкнот.

ПриватБанк може заблокувати гроші в будь-яку мить, українець розповів деталі.