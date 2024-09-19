В Україні деякі роботодавці готові платити своїм співробітникам 30 тис. грн зарплати та більше.

Віддалена робота стає все популярнішою, а це дозволяє фахівцям з різних галузей заробляти непогані гроші, не виходячи з дому - деякі роботодавці пропонують зарплату в розмірі 30 тисяч і більше.

Про це йдеться з даних порталу з пошуку роботи.

Наприклад, компанія, що займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею, шукає менеджера чату з зарплатою від 30 000 до 45 000 грн. Вимоги включають надання відповідей на запитання клієнтів у чатах, а також консультації та підтримку.

Студія меблів пропонує дизайнеру зарплату від 20 000 до 40 000 грн. Серед вимог – вміння створювати проекти в програмах Pro 100 та 3D Max, а також виконувати прорахунки виробів.

Онлайн-школа англійської мови шукає репетитора з зарплатою від 15 000 до 30 000 грн. Вимога – високий рівень комунікаційної англійської.

Загалом, вчителі англійської мови можуть розраховувати на непогані заробітки в Україні. На кадрових порталах є кілька сотень вакансій, а деякі роботодавці готові платити таким фахівцям до 40 000 грн.

Одна зі шкіл шукає вчителя з зарплатою від 25 000 до 35 000 грн. Обов'язки включають проведення занять для груп та індивідуальних клієнтів англійською мовою за методом Каллана, що передбачає повне занурення у мовне середовище.

Мовна онлайн-школа також шукає вчителя з вільним володінням мовою на рівні B2-C2. Пропонована зарплата коливається від 10 000 до 40 000 грн.

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