Як повідомив народний депутат Олександр Гончаренко, голосування за законопроєкт №11379-д може відбутися вже в середу або четвер.

Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт, який заборонить мобілізацію колишніх обмежено придатних осіб до 25 років.

Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук.

Як повідомив народний депутат Олександр Гончаренко, голосування за законопроєкт №11379-д може відбутися вже в середу або четвер.

"Ухвалено рішення, що буде офіційний наказ, щоб зупинити мобілізацію 18–25-річних, поки законопроєкт на розгляді. А тих, кого встигли мобілізувати, щоб їх не було відправлено на штурмові дії", – зазначив Гончаренко.

Він також додав, що питання мобілізації молодших 25 років "потребує термінового вирішення".

Нагадаємо також, що однією із підстав для відстрочки від мобілізації є необхідність догляду за батьками з інвалідністю. Для цього треба отримати висновок медиків про їхній стан здоров'я.

Відстрочка від мобілізації надається тим, у кого один з батьків має інвалідність 1 або 2 групи. Однак у випадках, коли обидва батьки мають інвалідність 3 групи, виникає питання про можливість отримання відстрочки їхнім єдиним сином.

На її думку, наявність лише 3 групи інвалідності може бути недостатньою. Потрібно отримати висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я про необхідність постійного догляду.

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