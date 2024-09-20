На його думку, працівники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають самі побувати на фронті, а не відправляти чоловіків без мотивації.

Працівники військкоматів, на думку військового на псевдо "Пітбуль", повинні самі вирушити на фронт, а не відправляти туди випадкових, невмотивованих чоловіків.

Зокрема так вважає сержант 3-ї механізованої роти Karakurt Colony 2-го механізованого батальйона Третьої окремої штурмової бригади з позивним "Пітбуль".

На його думку, працівники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинні самі побувати на фронті, а не надсилати чоловіків, які не мають мотивації та лише створюють проблеми для побратимів.

Він висловлює різке негативне ставлення до того, що співробітники військкоматів "пакують" усіх без розбору чоловіків, які потім потрапляють у бойові підрозділи. Їхнє небажання воювати ставить під загрозу як їх самих, так і їхніх товаришів по службі.

"ТЦК треба самим для початку на передовій побувати. Наскільки я знаю, більша частина з них не брала участь в бойових, вони навіть не знають, що це таке. Їм би зловити людину, поставити галочку і прозвітувати перед керівництвом", — зазначив військовий.

"Пітбуль" також пропонує відправляти на поле бою поліцейських, оскільки, на його думку, їх надто багато для забезпечення порядку на вулицях, і вони вже мають бойовий досвід. "Цивільних не слід чіпати", — вважає боєць Третьої штурмової.

Останні новини України:

ТЦК мобілізували чоловіка, у якого "було бронювання": воєнкомам довелося пояснивати скандальний інцидент.

Капітан ЗСУ розкрив, як військові ставляться до вихвалянь цивільних чоловіків.

У військовій частині випадково застрелили бійця, дружина звернулась до суду.