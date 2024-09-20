Останнім часом українські банки підвищили курс готівкового долара, хоча це підвищення поки не є критичним.

НБУ дозволив гривні слабшати більше, ніж раніше - експерти кажуть, що це спроба перевірити реакцію ринку на відносно різкі коливання курсу, оскільки девальвація гривені може відновитися.

Про це пишуть у Мінфіні.

Останнім часом українські банки підвищили курс готівкового долара, хоча це підвищення не є критичним. Станом на опівдні 18 вересня середня вартість долара склала 41,35/41,8 грн (купівля/продаж), що на 5 копійок більше, ніж напередодні. Великі банки купують валюту за ціною від 40,7 до 41,35 грн. Зокрема:

ПриватБанк – 41,1 грн

Укрексімбанк – 41,15 грн

Райффайзен Банк – 41,2 грн

ПУМБ – 41,2 грн

Укрсиббанк – 41,2 грн

Сенс Банк – 41,35 грн

Універсал Банк – 40,7 грн

Креді Агріколь Банк – 41,25 грн.

Банки продають долар за ціною 41,7-41,79 грн. Зокрема:

ПриватБанк – 41,7 грн

Укрексімбанк – 41,75 грн

Райффайзен Банк – 41,7 грн

ПУМБ – 41,7 грн

Укрсиббанк – 41,78 грн

Сенс Банк – 41,75 грн

Універсал Банк – 41,7 грн

Креді Агріколь Банк – 41,79 грн

Варто зазначити, що ціни можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках, оскільки там можуть застосовуватися додаткові комісії.

Аналітики вважають, що Нацбанк має намір поступово послаблювати гривню, але не різко. За їхніми спостереженнями, минулого тижня (9-15 вересня) регулятор дозволив гривні слабшати більше, ніж раніше, хоча на валютному ринку особливих змін не сталося.

"Дії НБУ виглядають як спроба перевірити реакцію ринку на відносно різке коливання курсу. Ми прогнозуємо, що регулятор продовжить поступове послаблення гривні в найближчі тижні", – зазначили експерти.

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