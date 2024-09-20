За словами юнака, його зупинили та оточили, через що він почав нервувати.

У Волинській області працівники ТЦК вкотре потрапили у скандал, вони силою затримали не військовозобов’язаного хлопця 22 років - спочатку його оточили, не відпускали, а згодом застосували силу.

Інцидент був зафіксований на відео і швидко поширився в соцмережах. Про це повідомляє місцевий телеканал.

За словами юнака, його зупинили та оточили, через що він почав нервувати. Каже, що співробітники ТЦК та поліцейський, який теж там був, не показали йому документів. Пізніше правоохоронець скрутив його на натиснув коліном горло, через що хлопцю, як він сам це стверджує, було важко дихати.

Допомогу постраждалому надав військовий, який проходив повз. Після того як співробітники ТЦК та поліцейський показали свої документи, він, за словами юнака, викликав поліцію. Хлопця затримали, а через 5 годин відпустили.

Поліція, в свою чергу, повідомила, що затриманий "категорично" відмовився показати свої документи, намагався втекти і проявляв агресію. На нього склали протокол за непокору. Постраждалий, у свою чергу, подав скаргу до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо також, що навесні у Волинській області представники ТЦК, за повідомленнями журналістів, утримували чоловіків у гаражі проти їхньої волі. Коли хтось вимагав показати цих людей, представники ТЦК запевняли, що там нікого немає. Поліцейські ж стверджують, що жодних правопорушень не відбувається, і що людям у гаражах "просто подобається там сидіти" на добровільній основі.

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