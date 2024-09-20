У західній астрології існує 12 знаків зодіаку, всі з унікальними рисами характеру та характеристиками, дізнайтеся, який знак Зодіаку самий злий.

Астролог розповіла, який знак Зодіаку самий злий, хоча в кожного бувають моменти, коли він трохи підлий і грубий стосовно інших.

Однак один знак зодіаку особливо добрий у тому, щоб бути поганим – за словами астролога.

Медісон Картер розповіла, який знак Зодіаку самий злий і «підступний» з погляду астрології.

Медісон стверджував, що Скорпіонів (23 жовтня – 21 листопада) "не слід перетинати". Цей знак посідає перше місце в "злом рейтингу".

Вона сказала: «Трофей найзлішого знаку зодіаку дістається Скорпіонові.

«Особа Скорпіона сповнена безлічі складних верств, але найяскравіше виявляються його хитрість і лукавство. Прийміть нашу пораду і не трапляйтеся на вудку цих хлопців».

Другий «самий злий» знак зодіаку — Лев, на думку ентузіаста астрології. Описуючи цей знак як «майстер змови», Медісон припустив, що Лев — той, кого слід остерігатися.

Вона сказала: «Цілком природно, що у знака, що любить увагу, злий розум. Лев любить бути зіркою шоу і зробить усе, щоб залишатися у центрі уваги!»

«Лев — знак зодіаку, який має найбільше шансів стати знаменитим, і він не готовий упустити свій шанс».

Джерело: express .

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