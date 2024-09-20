Клієнти "ПриватБанк" висловлюють незадоволення через блокування карток, на які надходить пенсія, при цьому банк не надає жодних пояснень щодо таких дій.

Цю інформацію повідомив клієнт "ПриватБанку" на порталі "Мінфін".

У одному з повідомлень клієнта "ПриватБанка" йдеться про те, що чоловіку з тимчасово окупованої території Луганської області банк заблокував пенсійні виплати на картці. Він стверджує, що "ПриватБанк" не надав жодних пояснень щодо причин блокування та порушення, за які його покарали.

Клієнтові "ПриватБанк" вдалося зв'язатися з оператором у чаті, який повідомив, що банк надіслав листа за місцем реєстрації. Чоловік був вкрай здивований, адже не зрозуміло, яким чином лист буде доставлений на окуповану територію.

Клієнту "ПриватБанк" повідомили про розірвання договору та закриття поточних рахунків. Йому порадили подати заяву на переведення коштів на рахунок в іншому банку. Чоловік підкреслює, що наразі не має можливості приїхати на підконтрольну Україні територію, щоб забрати гроші з картки.

Як відомо, "ПриватБанк" блокує кошти на картках українців у рамках фінансового моніторингу через підозрілі операції. При цьому термін "пенсійні картки" не існує, тому під блокування можуть потрапити навіть ті рахунки, на які надходять пенсії.

"ПриватБанк" пропонує можливість перевести залишок коштів на рахунок в іншому банку за спеціальною інструкцією. Для цього необхідно надати відповідні документи, які можна подати особисто або через представника.

У "ПриватБанку" пообіцяли надати допомогу клієнту, який зіткнувся з проблемою втрати доступу до своїх коштів.

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