Клиенты "ПриватБанк" выражают недовольство из-за блокирования карт, на которые поступает пенсия, при этом банк не дает никаких объяснений по поводу таких действий.

Эту информацию сообщил клиент "ПриватБанка" на портале "Минфин".

В одном из сообщений клиента "ПриватБанка" говорится, что мужчине с временно оккупированной территории Луганской области банк заблокировал пенсионные выплаты на карте. Он утверждает, что "ПриватБанк" не дал никаких объяснений причин блокирования и нарушения, за которые его наказали.

Клиенту "ПриватБанка" удалось связаться с оператором в чате, который сообщил, что банк направил письмо по месту регистрации. Мужчина был крайне удивлен, ведь непонятно, каким образом письмо будет доставлено на оккупированную территорию.

Клиенту "ПриватБанк" сообщили о расторжении договора и закрытии текущих счетов. Ему посоветовали подать заявление на перевод средств на счет в другом банке. Мужчина подчеркивает, что пока нет возможности приехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы забрать деньги с карты.

Как известно, "ПриватБанк" блокирует средства на карточках украинцев в рамках финансового мониторинга из-за подозрительных операций. При этом термин "пенсионные карты" не существует, поэтому под блокировку могут попасть даже те счета, на которые поступают пенсии.

ПриватБанк предлагает возможность перевести остаток средств на счет в другом банке по специальной инструкции. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, которые можно предоставить лично или через представителя.

В "ПриватБанке" пообещали оказать помощь клиенту, столкнувшемуся с проблемой потери доступа к своим средствам.

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