У Раді повідомили про введення економічного бронювання від мобілізації для чоловіків в Україні, яке вимагатиме щомісячної плати від 20 до 30 тисяч гривень.

Про це розповів депутат Богдан Кицак в інтерв'ю Знай.UA.

Система економічного бронювання дозволить отримати відстрочку від мобілізації за певну плату.

Кицак зазначив, що механізм діятиме через роботодавців, проте компанії зможуть бронювати не всіх працівників, а лише частину тих, хто перебуває на військовому обліку.

Наразі у Раді розглядається можливість бронювання від 30% до 50% чоловіків. Депутат також повідомив, що комітет вже підготував кілька варіантів, але остаточне рішення ще не прийнято.

Зрештою, остаточне рішення має ухвалити уряд, який визначить деталі бронювання та категорії осіб, що можуть скористатися цією можливістю. Міністри також мають затвердити відповідну постанову для врегулювання всіх аспектів ініціативи.

Раніше Politeka також писала про те, що у Хмельницькому суді прийняли рішення щодо батька двох дітей, який ухилявся від мобілізації, відмовивши йому в умовному терміні через свідоме ігнорування бойової повістки.

Суд посилався на рішення Верховного Суду, де вказано, що ухилення від мобілізації є суспільно небезпечним злочином, а звільнення від покарання з випробуванням створює враження безкарності, особливо в умовах воєнного стану.