Верховна Рада підтримала нову постанову про перейменування 327 населених пунктів - рішення прийняли після того, як попередня постанова не набрала необхідної кількості голосів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Нову постанову №12043 підтримали 281 народний депутат, при цьому рішення про зміну назв 327 населених пунктів було ухвалене без обговорення. З варіанту, за який голосували раніше, вилучили шість населених пунктів.

У рамках цієї постанови відбувається перейменування населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви. Зокрема, під зміну потрапляють назви, пов'язані з російськими діячами, такими як Пушкіно, Мічуріна, Максим Горький, Кутузівка, Суворове, Некрасове та інші.

Серед пропозицій перейменування є також багато назв, що асоціюються з радянськими святами або символікою, наприклад, Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

Нагадаємо, процес перейменування не обходиться без скандалів і на місцевих рівнях. У деяких випадках проти нових назв виступає саме населення.

Наприклад, згідно з результатами опитування, у вересні 2023 року більшість жителів Южноукраїнська (Миколаївська область) підтримала назву Південноукраїнськ - понад 3000 голосів. За перейменування на Гард виступили лише 672 жителі.

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