Зараз зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Жителя Запоріжжя підозрюють у державній зраді через передачу військової інформації ворогу - він «злив» ворогу інформацію про військову частину, в якій проходив строкову службу.

Як повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора, Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру місцевому жителю у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний співпрацював з представником розвідцентру збройних сил країни-агресора, допомагаючи здійснювати підривну діяльність проти України.

Згідно з інформацією, він отримав вказівки від куратора щодо моніторингу пересування, типів та кількості військової техніки Збройних сил України, що рухалася у напрямку Запоріжжя.

Спочатку чоловік передав інформацію про військову частину, де проходив строкову службу до травня 2024 року. Він надав ворогу координати розташування полігону, особового складу, а також місця дислокації і зберігання зброї.

Після цього підозрюваний почав збирати дані про позиції військових підрозділів і техніки Сил оборони, які брали участь в обороні Запоріжжя та області.

Зібрані розвіддані він надсилав через месенджер, додаючи скріншоти з Google Maps. На даний момент підозрюваний перебуває під вартою за рішенням суду, а досудове розслідування проводить Служба безпеки України.

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