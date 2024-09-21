Клієнт "ПриватБанк" звернувся до працівників банку зі скаргою, але отримав відповідь, що потрібно чекати.

Клієнти "ПриватБанку" продовжують стикатися з проблемами в банкоматах, втрачаючи свої гроші - один з українців повідомив, що йому доведеться чекати на повернення щонайменше два місяці.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

Один з клієнтів "ПриватБанку" описав свою негативну ситуацію, що сталася в відділенні за адресою: Івано-Франківська область, Коломия, вул. Тараса Шевченка, 23. Чоловік намагався зняти 13 тисяч гривень, але банкомат списав цю суму з його рахунку, проте гроші не були видані. Водночас жінка, яка користувалася банкоматом після нього, змогла без проблем зняти гроші.

"Хочу поділитися своїм негативним досвідом з ПриватБанком. На мій День народження, 13 вересня, я спробував зняти 13 000 гривень в їхньому банкоматі, але він не видав гроші, хоча з рахунку їх списали. Після мене інша жінка без проблем зняла гроші," — повідомив клієнт "ПриватБанк".

Клієнт "ПриватБанк" звернувся до працівників банку зі скаргою, але отримав відповідь, що потрібно чекати на повернення коштів за "регламентом". Зазвичай це займає до двох місяців. Чоловік вкрай обурений, адже подібні ситуації трапляються з ним не вперше.

"Коли я звернувся до свого банку, мені сказали, що потрібно чекати 60 днів на повернення. А якби ці гроші були терміново потрібні, наприклад, на операцію? Я не рекомендую користуватися банкоматами ПриватБанку, адже це вже не перший випадок, коли виникають проблеми", — підсумував клієнт "ПриватБанк".

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