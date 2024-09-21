Найтепліше буде на півдні та сході України – до +23...+26 градусів вдень, а вночі +9...+13, на Одещині навіть до +15.

У суботу та неділю, 21-22 вересня, в Україні очікується сприятлива погода.

Про це інформують синоптики на сайті Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, на більшій частині країни буде сонячно, без опадів. Вітер знизиться до 3-5 м/с у ці дні.

У суботу, 21 вересня, вночі по всій країні температура сягатиме +10...+12 градусів, вдень підніметься до +22...+24.

Найпрохолодніше буде на заході: вночі температура опуститься до +5...+8, однак вдень повітря прогріється до +20...+23 градусів. У неділю, 22 вересня, погодні умови залишаться подібними до попередньої доби.

Найтепліше буде на півдні та сході України – до +23...+26 градусів вдень, а вночі +9...+13, на Одещині навіть до +15.

На 21-22 вересня в більшості північних, центральних областей, а також на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше Politeka також писала про те, що Київ вийшов на перше місце у світі за рівнем забруднення повітря. Київ "дійшов" до першої сходинки і зараз наша столиця займає перше місце в світі за рівнем забрудненості повітря.

Додаток IQair дає найгіршу оцінку повітрю у нашій столиці через перевищення часток аж в 17,5 разів. Експерти рекомендують на час підвищення забрудненості повітря закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.

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