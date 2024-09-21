У 2024 році українців очікує подорожчання хліба через значне падіння рентабельності в хлібопекарській галузі.

Про це розповів Олександр Тараненко, віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП)

Основні причини можливого здорожчання:

По-перше, зростання витрат на виробництво — за останні два місяці ціни на сировину підвищилися на 40%, що призводить до нульової рентабельності пекарів.

Додаткові витрати викликані і складною енергетичною ситуацією в країні, адже ціни на електроенергію від генераторів значно вищі.

"Пекарі змушені використовувати генератори, і вартість такої електрики в 2,5-3 рази перевищує мережеву. Це веде до збільшення витрат і, відповідно, цін", — зазначив Тараненко.

Він підкреслив, що ціни на хліб підвищуватимуться поступово, без різких стрибків у найближчий час, але це неминучий процес.

"Здорожчання хліба — наслідок зростання собівартості. Рентабельність зменшується, адже ми не встигаємо компенсувати зростання цін на сировину шляхом підвищення цін на продукцію. В найближчому майбутньому різкого зростання цін не буде, але тенденції свідчать про певне подорожчання", — додав він.

Ситуація на ринку

Станом на вересень 2024 року ціна пшеничного хліба (600 грам) у магазинах становить близько 34 гривень. У різних супермаркетах вона варіюється від 29,65 до 37,4 гривні.

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