Як відмити духовку від старого жиру та нагару без агресивної хімії? Простий метод «кокон» допомагає зробити це майже без зусиль — усе необхідне зазвичай уже є вдома.

Щоб повернути духовці вигляд нової, не обов'язково купувати дорогі засоби з різким запахом. Авторка кулінарного сайту «Господинька» радить простий спосіб очищення без аміаку: усе, що потрібно, — господарське мило, сода, розпушувач тіста і харчова плівка.

Що знадобиться для пасти

господарське мило — 100 г;

гаряча вода — 50–100 мл;

харчова сода — 150–200 г;

розпушувач тіста — 1–2 пакетики (10–20 г);

окріп — трохи за потреби;

харчова плівка — для «ефекту кокона».

Спочатку 100 г господарського мила натирають на дрібній тертці, додають 50–100 мл гарячої води і добре перемішують, щоб маса стала густою та тягучою, приблизно як мед. Потім поступово всипають 150–200 г соди, а в кінці — 1–2 пакетики розпушувача (10–20 г). Якщо паста виходить занадто густою, вливають трохи окропу: суміш починає пінитися і стає зручною для нанесення.

Як нанести і створити «кокон»

Готову пасту рівномірно розподіляють по всій внутрішній поверхні духовки, особливу увагу приділяючи місцям, де накопичилося найбільше жиру та нагару. Після цього оброблені стінки накривають харчовою плівкою — так утворюється своєрідний «кокон», який не дає пасті швидко висихати і дозволяє їй довше працювати із забрудненнями.

Прогрівання і завершення

Всередину духовки ставлять ємність із гарячою водою і прогрівають приблизно при 50°C близько 2 годин. Гаряча вода створює паровий ефект, а тепло допомагає розм'якшити старий жир і нагар. Через 2 години плівку знімають і протирають поверхні: дверцята — вологими серветками, а стінки — губкою з теплою водою, прибираючи залишки пасти й бруду.

Як відмити духовку без зайвих зусиль — головні правила

Головне — дати пасті достатньо часу попрацювати, тоді навіть старий жир і нагар відмиваються набагато легше. Спосіб простий, доступний і не залишає різкого запаху хімії, тому підходить для регулярного догляду за духовкою.