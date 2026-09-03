Виконком Житомира 2 вересня розглянув тариф на виробництво теплової енергії з альтернативних джерел для КП «Житомиртеплокомуненерго». Для мешканців вартість тепла через це рішення не змінюється.

Грошова допомога у Житомирській області — не єдина тема, яку нині обговорюють у місті: 2 вересня виконком Житомира розглянув тариф на виробництво теплової енергії з альтернативних джерел для КП «Житомиртеплокомуненерго». Окремо наголосили: для населення ціна тепла через це рішення не змінюється.

Питання винесли на засідання виконавчого комітету міської ради 2 вересня. Йшлося про перегляд тарифу саме на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел. У місті пояснили, що цей перерахунок потрібен передусім для визначення різниці в тарифах, а не для підвищення плати мешканцям.

Необхідність нового розрахунку виникла після того, як Держенергоефективності оприлюднило середньозважені тарифи. За даними агентства, у II кварталі 2026 року для Житомирської області середньозважений тариф на теплову енергію з природного газу для потреб населення становив 2511,66 грн за Гкал без ПДВ. Саме ця цифра є орієнтиром, від якого рахують компенсаційну різницю.

Що це означає для мешканців Житомира

Головне, про що наголосили під час обговорення: під час воєнного стану вартість тепла для населення внаслідок цього перегляду не змінюється. Тобто мешканці, які отримують послугу опалення, платитимуть за чинним тарифом, а нові розрахунки стосуються внутрішнього обліку комунального підприємства.

Якщо в платіжці з'явиться незрозуміла зміна суми за тепло, варто звернутися до КП «Житомиртеплокомуненерго» або до виконкому міської ради для роз'яснення. Рішення виконкому опублікують на офіційному сайті міської ради, де можна звірити чинний тариф.

Раніше в Житомирі обговорювали й інші тарифні питання, зокрема перегляд цін на ритуальні послуги та підготовку теплокомуненерго до зимового сезону. Актуальні рішення варто відстежувати в офіційних повідомленнях міської ради.

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