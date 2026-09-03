Дефіцит продуктів в Полтавській області найближчим часом може проявитися через зменшення виробництва окремих круп, зокрема гречки, проса та ячменю, повідомляє Politeka.

Найпомітніші зміни спостерігаються у гречаному сегменті. За оцінкою аналітичної служби ІА «АПК-Інформ», цьогорічний обсяг випуску становить близько 70,8 тис. тонн. Це на 37,7% менше за показник попереднього сезону.

Скорочення пропозиції вже позначилося на вартості сировини. За підсумками 2025 року середній показник реалізації гречки наблизився до 14 тисяч гривень за тонну. У роздрібній торгівлі кілограм крупи коштував майже 80 гривень, причому різниця між регіонами сягала 20 гривень.

Ще відчутніше знизилися обсяги проса. Нинішній результат оцінюють приблизно у 60 тис. тонн — майже втричі менше, ніж раніше.

Запасів для потреб харчової промисловості поки вистачає. Водночас ринкова напруга вже відобразилася на вартості пшона. У травні 2026 року середній цінник становив 57,1 грн за кілограм.

Ячмінний сегмент також демонструє спад. Нинішній обсяг оцінюють у 5,2 млн тонн. Водночас експерти не бачать підстав говорити про нестачу сировини для внутрішньої переробки.

Попри це, ячна крупа подорожчала. У травні її середня вартість досягла близько 26 грн за кілограм, що на 7% більше від початку року.

Дефіцит продуктів в Полтавській області наразі доцільніше розглядати як ризик скорочення пропозиції окремих товарних категорій, а не як масштабну проблему із забезпеченням населення.

Для покупців основним наслідком можуть стати додаткові витрати на звичні харчі. Подальша ситуація залежатиме від результатів нового врожаю, доступності сировини та витрат, необхідних для її перероблення.

Джерело: agroportal

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