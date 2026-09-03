Міністерство розвитку громад оновило перелік територій, де тривають або тривали бойові дії. Для жителів низки громад Сумщини це відкриває можливість оформити статус ВПО та державну допомогу на проживання — зібрали, куди звертатися.

Гуманітарна допомога для ВПО на Сумщині тепер доступна більшій кількості людей — Міністерство розвитку громад та територій України оновило перелік територій, де тривають або тривали бойові дії, і жителі нових населених пунктів можуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи.

Зміни затвердили наказом від 16 липня 2026 року № 1389, а чинності він набрав 21 серпня 2026 року. Для Сумської області рішення особливо важливе, адже регіон щодня потерпає від обстрілів і атак з боку Російської Федерації. Про оновлений перелік повідомляє видання «The Sumy Post».

Статус територій можливих бойових дій отримали три громади. Йдеться про всі населені пункти Боромлянської та Верхньосироватської громад, а також вісім сіл Буринської громади — Гатка, Дяківка, Новий Мир, Піски, Сапушине, Шпокалка, Копилове та Кошарське.

Як повідомили в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради, жителі цих населених пунктів, які перемістилися до Сумської міської територіальної громади, можуть отримати довідку ВПО та оформити державну допомогу на проживання. Приймають за адресою: вулиця Харківська, 35.

Під час реєстрації переселенців забезпечують гуманітарною допомогою, послугами безоплатного тимчасового проживання в гуртожитках, а за визначених умов — поселяють до модульного містечка.

Станом на 1 липня 2026 року на обліку в Департаменті перебувало 36 342 внутрішньо переміщені особи — майже у 8 разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. З них 24 152 людини прибули саме із Сумської області, а 57% учасників обліку — із прикордонних громад, евакуйованих через безпекову ситуацію. Найбільше ВПО прибули з Краснопільської та Білопільської громад — майже по 9 тисяч з кожної.

Що потрібно, щоб оформити статус ВПО

Жителям населених пунктів, які отримали статус територій можливих бойових дій і переїхали до Сумської міської територіальної громади (місто Суми та прилеглі старостинські округи), слід звернутися до Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради на вулиці Харківській, 35. Там можна отримати довідку ВПО та оформити державну допомогу на проживання.

Під час реєстрації потрібно підтвердити особу та фактичне проживання в громаді. Переселенців одразу забезпечують гуманітарною допомогою, пропонують безоплатне тимчасове проживання в гуртожитках, а за визначених умов — поселення до модульного містечка.

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