У Житомирській області вже приймають заяви на житлову субсидію на дрова та скраплений газ на опалювальний сезон 2026–2027. Допомога не продовжується автоматично — її потрібно оформити самостійно, а фахівці радять не відкладати до осені.

Грошова допомога у Житомирській області на опалювальний сезон — це передусім житлова субсидія на дрова та скраплений газ, яку вже можна оформити. Як повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація, допомогу не продовжують автоматично, тож заяву на сезон 2026–2027 років потрібно подавати самостійно.

Фахівці радять не чекати осені зі зверненням: ближче до холодів дрова можуть подорожчати, а через високий попит на заготівлю та доставку палива можливі затримки. Тому тим, хто планує грітися піччю, вигідніше оформити все заздалегідь.

Хто може отримати субсидію на дрова і газ

Претендувати на виплату можуть громадяни України, а також іноземці, які законно проживають у країні, якщо їхній дохід не покриває витрати на опалення. Пріоритет при цьому мають внутрішньо переміщені особи, мешканці прифронтових і звільнених територій, багатодітні сім'ї, одинокі пенсіонери та люди з інвалідністю.

Головна умова — житло має опалюватися виключно піччю. Для помешкань із централізованим, газовим або електричним опаленням ця субсидія не діє.

Скільки можна отримати

На дрова виплата розраховується з нормативу 2 тонни на домогосподарство. При граничній ціні 4 602,57 грн за тонну максимальна сума сягає 9 205,14 грн. На прифронтових територіях за підтримки міжнародних організацій допомога може бути більшою — до 19 400 грн.

Окремо передбачені суми на скраплений газ у балонах:

1–2 особи — до 920,52 грн;

3–4 особи — до 1 380,78 грн;

5 і більше осіб — до 1 841,04 грн.

Як подати заяву та які документи потрібні

Для оформлення знадобляться заява та декларація про доходи й майновий стан, паспорт і РНОКПП (ідентифікаційний код), банківські реквізити (IBAN), а також документ, який підтверджує наявність пічного опалення.

Подати заяву можна онлайн — через портал «Дія» або електронний кабінет Пенсійного фонду за допомогою КЕП чи BankID. Офлайн звертаються до сервісних центрів ПФУ, ЦНАПів, органів місцевого самоврядування або надсилають документи поштою.

Пенсійний фонд розглядає заяву протягом 10 робочих днів. Якщо рішення позитивне, кошти виплачують одноразово на банківський рахунок заявника.

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