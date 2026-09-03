Запорізька міська комісія схвалила ще 12 заяв на компенсацію за зруйноване ворогом житло. Після завершення процедур власники отримають житлові сертифікати на загальну суму 7,37 мільйона гривень.

Компенсація за житло у Запоріжжі для мешканців триває: міська комісія з питань надання компенсації за знищене ворогом нерухоме майно задовольнила ще 12 заяв на виплату за зруйноване обстрілами житло, яке не підлягає ремонту.

Про це повідомили на офіційному сайті Запорізької міської ради. Після проходження всіх передбачених законодавством процедур власники зруйнованого житла отримають житлові сертифікати на загальну суму 7 мільйонів 368 тисяч 578 гривень.

Загалом із часу роботи комісії розглянуто 535 заяв. Ще 125 заяв наразі перебувають в обробці — їх розглянуть на наступних засіданнях.

Запоріжці вже отримали 379 житлових сертифікатів на загальну суму 309 мільйонів 196 тисяч 231 гривня. Це кошти державної програми, яку реалізують через застосунок "Дія" та ЦНАПи за механізмом єВідновлення.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло

Компенсація надається власникам квартир і будинків, які були зруйновані внаслідок російських обстрілів і не підлягають відновленню. Житловий сертифікат можна використати на купівлю нового житла або інвестувати в будівництво.

Які кроки потрібно зробити

Подати заяву в застосунку "Дія" або через ЦНАП.

Додати документи, що підтверджують право власності.

Дочекатися рішення комісії про виплату.

Отримати житловий сертифікат і використати його на придбання житла.

Детальну інструкцію, як оформити державну компенсацію за зруйноване обстрілами житло, що не підлягає ремонту, опубліковано за посиланням на офіційному порталі міської ради. Подати заяву можна також через ЦНАПи Запоріжжя.

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