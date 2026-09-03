Через зміни до переліку територій можливих бойових дій жителі Боромлянської, Верхньосироватської та частини Буринської громад Сумщини отримали право оформити статус ВПО, довідку та грошову допомогу на проживання в Сумах.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області тепер доступна ще більшій кількості переселенців — Міністерство розвитку громад та територій України оновило перелік територій, де тривають або тривали бойові дії. Завдяки цьому жителі низки громад Сумщини, які перемістилися до Сумської міської територіальної громади, отримали право оформити статус внутрішньо переміщеної особи та державну допомогу на проживання.

Як повідомили в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради, зміни затверджені наказом від 16 липня 2026 року № 1389. Документ набрав чинності 21 серпня 2026 року, а сам перелік оприлюднили на офіційному сайті Верховної Ради України.

Які громади увійшли до переліку

Статус територій, де можливі бойові дії, отримали всі населені пункти Боромлянської та Верхньосироватської громад. До переліку також додали вісім населених пунктів Буринської громади: Гатку, Дяківку, Новий Мир, Піски, Сапушине, Шпокалку, Копилове та Кошарське.

Жителі цих населених пунктів, які перемістилися до міста Суми та прилеглих старостинських округів, тепер можуть зареєструватися як ВПО, отримати довідку переселенця і оформити допомогу на проживання. Прийом ведуть у департаменті за адресою: вул. Харківська, 35.

Під час реєстрації переселенцям надають гуманітарну допомогу, а також безоплатне тимчасове проживання в гуртожитках і можливість поселення до модульного містечка — за визначених умов. Тож ті, хто потребує даху над головою, можуть одразу звернутися по комплексну підтримку.

Як оформити виплату та житло

Щоб оформити статус ВПО і допомогу на проживання, потрібно звернутися до Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради на вул. Харківській, 35. Із собою варто мати документ, що посвідчує особу, та підтвердження фактичного місця проживання в межах Сумської міської громади. Фахівці департаменту допоможуть оформити довідку ВПО та заяву на виплату.

Масштаб проблеми значний: станом на 1 липня 2026 року на обліку в департаменті перебувало 36 342 внутрішньо переміщені особи — майже у вісім разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. З них 24 152 людини прибули до громади з інших районів Сумської області, причому 57 % — із прикордонних громад, які евакуювали через безпекову ситуацію.

Найбільше переселенців прибули з Краснопільської та Білопільської територіальних громад — майже по 9 тисяч із кожної. Саме ці прикордонні громади зазнають постійних обстрілів, тож люди змушені шукати прихисток у Сумах.

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