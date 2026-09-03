У четвер, 3 вересня, у Миколаєві через аварії на водопровідних мережах тимчасово припинили подачу води за кількома адресами. КП «Миколаївводоканал» назвав, де саме тривають ремонтні роботи та коли орієнтовно відновлять водопостачання.

Графіки відключення світла в Миколаївській області — не єдина комунальна незручність для містян цього тижня. У четвер, 3 вересня, у Миколаєві через аварії на водопровідних мережах тимчасово припинили подачу води за кількома адресами.

Про аварійні відключення повідомило КП «Миколаївводоканал». Зокрема, без води залишилися мешканці провулка Об'їзного. Ремонтні роботи на цій ділянці фахівці планують завершити орієнтовно до 17:00.

Ще одну аварію ліквідовують у районі провулка 1-го Поперечного, 53. Там обмеження водопостачання діють на ділянці від проспекту Миру до Ізмалкова, а також від 8-ї Поздовжньої до 11-ї лінії. Завершити ремонт комунальники розраховують орієнтовно до 20:00.

Через пошкодження на вулиці К. Кнорре, 137 тимчасово відсутнє водопостачання на вулиці К. Кнорре — за адресами з №1 по №143. Ремонтні роботи на цій ділянці також планують завершити до 20:00.

Коли відновлять воду та що робити мешканцям

За інформацією водоканалу, ремонт на всіх трьох ділянках мають завершити протягом дня: на провулку Об'їзному — до 17:00, на решті адрес — до 20:00. Після відновлення подачі воду рекомендують кілька хвилин злити, поки вона не стане прозорою.

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