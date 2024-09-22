Календар магнітних бур, спалахів на Сонці, на кінець вересня 2024 року оновлюється в міру надходження даних від супутників та лабораторій з усього світу.

Кінець вересня 2024 року буде із підвищеною геомагнітною активністю, яка може відчутно вплинути на самопочуття метеозалежних людей, Тому варто знати, як виглядає календар магнітних бур.

Про це повідомляє meteoagent.

Для того, аби зменшити негативні наслідки магнітних бур, потрібно заздалегідь знати, коли варто бути особливо уважними до свого здоров'я.

Експерти розповіли про календар магнітних бур на кінець вересня 2024 року, крім того, надано медичні поради, як підготуватися до цих днів для того, аби покращити самопочуття.

Календар магнітних бур у кінці вересня 2024 року виглядає так:

26 вересня 2024 — буде сильна буря, К-індекс 5;

27 вересня 2024 — очікується сильна буря, К-індекс 5;

28 вересня 2024 — помірна буря, К-індекс 4;

29 вересня 2024 — слабка буря, К-індекс 3.

Відзначається, що в ці дні вплив магнітних бур можуть відчути на собі навіть здорові люди. При цьому найважче буде алергікам, гіпертонікам і людям, які схильні до психологічних розладів.

У такі дні потрібно намагатися уникати стресів, відмовитися від фастфуду, жирної їжі та алкогольних напоїв.

Щоб врятуватися від магнітних бур, українцям рекомендують якомога більше пити води/чаю, а також не перевантажувати свій організм зайвими жирами.

У такі дні краще відмовитися від куріння, алкогольних напоїв і кави, добре висипатися, а з ранку приймати контрастний душ.

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