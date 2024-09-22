Календарь магнитных бурь, вспышек на Солнце, на конец сентября 2024 года обновляется по мере поступления данных от спутников и лабораторий со всего мира.

Конец сентября 2024 года будет с повышенной геомагнитной активностью, которая может ощутимо повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Поэтому следует знать, как выглядит календарь магнитных бурь.

Об этом сообщает meteoagent .

Для того чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь, нужно заранее знать, когда следует быть особенно внимательными к своему здоровью.

Эксперты рассказали о календаре магнитных бурь на конец сентября 2024 года, кроме того, предоставлены медицинские советы, как подготовиться к этим дням для того, чтобы улучшить самочувствие.

Календарь магнитных бурь в конце сентября 2024 года выглядит так:

26 сентября 2024 года — будет сильная буря, К-индекс 5;

27 сентября 2024 года — ожидается сильная буря, К-индекс 5;

28 сентября 2024 года — умеренная буря, К-индекс 4;

29 сентября 2024 года — слабая буря, К-индекс 3.

Отмечается, что в эти дни влияние магнитных бурь могут ощутить даже здоровые люди. При этом тяжелее всего будет аллергикам, гипертоникам и людям, которые подвержены психологическим расстройствам.

В такие дни нужно стараться избегать стрессов, отказаться от фастфуда, жирной пищи и алкогольных напитков.

Чтобы спастись от магнитных бурь, украинцам рекомендуют как можно больше пить воду/чай, а также не перегружать свой организм лишними жирами.

В такие дни лучше отказаться от курения, алкогольных напитков и кофе, хорошо высыпаться, а с утра принимать контрастный душ.

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