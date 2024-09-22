Конец сентября 2024 года будет с повышенной геомагнитной активностью, которая может ощутимо повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Поэтому следует знать, как выглядит календарь магнитных бурь.
Об этом сообщает meteoagent .
Для того чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь, нужно заранее знать, когда следует быть особенно внимательными к своему здоровью.
Эксперты рассказали о календаре магнитных бурь на конец сентября 2024 года, кроме того, предоставлены медицинские советы, как подготовиться к этим дням для того, чтобы улучшить самочувствие.
Календарь магнитных бурь в конце сентября 2024 года выглядит так:
26 сентября 2024 года — будет сильная буря, К-индекс 5;
27 сентября 2024 года — ожидается сильная буря, К-индекс 5;
28 сентября 2024 года — умеренная буря, К-индекс 4;
29 сентября 2024 года — слабая буря, К-индекс 3.
Отмечается, что в эти дни влияние магнитных бурь могут ощутить даже здоровые люди. При этом тяжелее всего будет аллергикам, гипертоникам и людям, которые подвержены психологическим расстройствам.
В такие дни нужно стараться избегать стрессов, отказаться от фастфуда, жирной пищи и алкогольных напитков.
Чтобы спастись от магнитных бурь, украинцам рекомендуют как можно больше пить воду/чай, а также не перегружать свой организм лишними жирами.
В такие дни лучше отказаться от курения, алкогольных напитков и кофе, хорошо высыпаться, а с утра принимать контрастный душ.
Последние новости Украины:
Камни знаков Зодиака и их значение: узнайте, что принесет вам удачу.
Какие знаки зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.
Астролог испугал прогнозом войны в Украине в 2024-м: наступление еще на три области.