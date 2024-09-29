Фахівці оприлюднили прогноз магнітних бур на жовтень, дізнайтеся, якої потужності вони очікуються і чи є привід для занепокоєння.

У жовтні 2024 року в Україні очікується чимало сильних магнітних бур, небезпечних для здоров'я метеозалежних людей.

Фахівці Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США назвали дати, коли варто очікувати на магнітні бурі.

Як відомо, для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності - К-індекс. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для людей.

Магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини та призвести до поганого самопочуття.

Крім того, під час потужних магнітних бур башти стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS можуть випробувати збої в роботі. Під час магнітних бур, що досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Які симптоми спричиняє магнітна буря?

У метеозалежних людей під час магнітних бур виникають перепади настрою, почуття тривоги та туги, психічна напруга, підвищена дратівливість та безсоння.

Також серед симптомів занепад сил, порушення сну, головний біль, порушення серцевого ритму, неможливість сконцентруватися, млявість.

Календар магнітних бур на жовтень:

Перша потужна магнітна буря буде з 3 по 6 жовтня. Спочатку сила бурі становитиме 4 бали, потім підніметься до 5.

Наступна магнітна буря очікується з 10 по 12 жовтня, її потужність досягне 4 бали, потім 5 балів 11 числа та 6 балів уже 12 числа.

Слабка одноденна магнітна буря прогнозується 17 жовтня.

Потім сильна магнітна буря буде з 22 по 26 жовтня - вона буде тривалою, але слабкою, не більше ніж 4 бали.

Остання магнітна буря очікується 29 жовтня, а її потужність становитиме 4 бали.

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