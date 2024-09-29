Специалисты обнародовали прогноз магнитных бурь на октябрь, узнайте, какой мощности они ожидаются и есть ли повод для беспокойства.

В октябре 2024 года в Украине ожидается довольно много сильных магнитных бурь, опасных для здоровья метеозависимых людей.

Специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США назвали даты, когда стоит ожидать магнитных бурь.

Как известно, для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности – К-индекс. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для людей.

Магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека и привести к плохому самочувствию.

Кроме того, во время мощных магнитных бурь башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

Какие симптомы вызывает магнитная буря?

У метеозависимых людей во время магнитных бурь возникают перепады настроения, чувство тревоги и тоски, психическое напряжение, повышенная раздражительность и бессонница.

Также среди симптомов упадок сил, нарушение сна, головные боли, нарушение сердечного ритма, невозможность сконцентрироваться, вялость.

Календарь магнитных бурь на октябрь:

Первая сильная магнитная буря будет с 3 по 6 октября. Сначала сила бури составит 4 балла, затем поднимется до 5.

Следующая магнитная буря ожидается с 10 по 12 октября, ее мощность достигнет 4 балла, затем 5 баллов 11 числа и 6 баллов уже 12 числа.

Слабая однодневная магнитная буря прогнозируется 17 октября.

Затем сильная магнитная буря будет с 22 по 26 октября - она будет продолжительной, но слабой, не больше 4 баллов.

Последняя магнитная буря ожидается 29 октября, а ее мощность составит 4 балла.

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