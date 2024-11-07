У листопаді релігійні українці святкують особливе свято — Михайлів день, дізнайтеся, на який день воно припадає.

В церковному календарі свято носить назву Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

Свято присвячене архангелу Михаїлу, який є архистратигом, тобто главою небесних сил.

До переходу на новоюліанський календар українці за старим стилем святкували велике церковне свято 21 листопада.

Проте наразі за новим стилем неперехідні свята українці святкують на 13 днів раніше, тому Михайлів день 2024 року припадає на 8 листопада.

Традиційно віряни зранку йдуть до церкви.

У молитвах віряни просять Архангела Михаїла про захист від зла, зцілення, допомогу в подорожах та мир.

Архангел Михаїл - це символ сил, що завжди готові прийти на допомогу тим, хто просить захисту.

За народними традиціями, в Михайлів день потрібно йти в лазню, щоб змити з всі гріхи.

Також в цей день варто накривати багатий стіл, за яким збираються всією сім'єю, або йти з подарунками в гості.

У народі кажуть, що якщо зіграти весілля цього дня - молодят благословлять ангели.

Є заборони на Михайлів день, які в народі остерігаються порушувати, щоб Архангел Михаїл не прогнівався:

Не можна працювати в цей день - справи варто перенести на наступний день.

Також заборонено проводити день на самоті - потрібно покликати гостей або самому вирушити до друзів та близьких. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто потребує.

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