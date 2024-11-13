Дізнайтеся, яке свято 14 листопада за церковним календарем та як його називають у народі.

За церковним календарем 14 листопада православні українці згадують апостола Пилипа.

14 листопада за новим церковним календарем згадують святого Пилипа, одного з 12 апостолів Ісуса Христа.

У народному календарі свято 14 листопада називають Пилипів день або Заговен.

14 листопада – день пам'яті святого апостола Пилипа, а також 14 листопада – день пам'яті святителя Григорія Палама.

Раніше в народі 14 листопада була традиція цього Церковного свята - виносити їжу для будинкового за межі будинку, щоб він допоміг вберегти худобу взимку.

Наші пращури вірили, що з 14 листопада в лісах вовки стають дуже злими, люди намагалися не ходити в зарості.

Що не можна робити на Церковне свято 14 листопада:

Існує низка заборон, що сьогодні не можна робити:

Категорично заборонено сумувати та скаржитися на долю.

Також не можна на Церковне свято 14 листопада: квернословити, сваритися, скандалити, відмовляти у допомозі.

На Церковне свято 14 листопада не можна займатися прибиранням, бо є ризик того, що разом зі сміттям та брудною водою з дому можна винести удачу.

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на Церковне свято 14 листопада, наприклад, дивилися, який день, якщо снігопад чи хмарність – отже у травні буде погана погода.

Почути 14 листопада як каркає ворона, до швидкої відлиги.

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