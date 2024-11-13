По церковному календарю 14 ноября православные украинцы вспоминают апостола Филиппа.
14 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого Филиппа, одного из 12 апостолов Иисуса Христа.
В народном календаре праздник 14 ноября называюь Филиппов день или Заговенье.
14 ноября – день памяти святого апостола Филиппа, также 14 ноября — день памяти святителя Григория Палама.
Раньше в народе 14 ноября была традиция в этот Церковный праздник - выносить пищу для домового за пределы дома, чтобы он помог уберечь скот зимой.
Наши предки верили, что с 14 ноября в лесах волки становятся очень злыми, люди старались не ходить в заросли.
Что нельзя делать на Церковный праздник 14 ноября:
Существует есть ряд запретов, что сегодня нельзя делать:
категорически запрещено грустить и жаловаться на судьбу.
Также нельзя на Церковный праздник 14 ноября: квернословить, ссориться, скандалить, отказывать в помощи.
На Церковный праздник 14 ноября нельзя заниматься уборкой, потому что есть риск того, что вместе с мусором и грязной водой из дома можно вынести удачу.
Среди наших предков было немало интересных примет на Церковный праздник 14 ноября, например, смотрели, какой день, если снегопад или облачность - значит в мае будет плохая погода.
Услышать 14 ноября как каркает ворона, к быстрой оттепели.
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