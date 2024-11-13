Узнайте, какой праздник 14 ноября по церковному календарю и как его называют в народе.

По церковному календарю 14 ноября православные украинцы вспоминают апостола Филиппа.

14 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого Филиппа, одного из 12 апостолов Иисуса Христа.

В народном календаре праздник 14 ноября называюь Филиппов день или Заговенье.

14 ноября – день памяти святого апостола Филиппа, также 14 ноября — день памяти святителя Григория Палама.

Раньше в народе 14 ноября была традиция в этот Церковный праздник - выносить пищу для домового за пределы дома, чтобы он помог уберечь скот зимой.

Наши предки верили, что с 14 ноября в лесах волки становятся очень злыми, люди старались не ходить в заросли.

Что нельзя делать на Церковный праздник 14 ноября:

Существует есть ряд запретов, что сегодня нельзя делать:

категорически запрещено грустить и жаловаться на судьбу.

Также нельзя на Церковный праздник 14 ноября: квернословить, ссориться, скандалить, отказывать в помощи.

На Церковный праздник 14 ноября нельзя заниматься уборкой, потому что есть риск того, что вместе с мусором и грязной водой из дома можно вынести удачу.

Среди наших предков было немало интересных примет на Церковный праздник 14 ноября, например, смотрели, какой день, если снегопад или облачность - значит в мае будет плохая погода.

Услышать 14 ноября как каркает ворона, к быстрой оттепели.

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