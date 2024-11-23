Якщо причина поганого мобільного звʼязку не повʼязана з перенавантаженням мережі або просто поганим сигналом у вашій локації, можна спробувати покращити його самостійно.

Варто розуміти, що якщо ви виїхали за межі великого населеного пункту, там через недостатню потужність вишок може бути поганий мобільний звʼязок, і виправити цю проблему самостійно не вдасться.

Так само під час відключень електроенергії, коли відбувається перенавантаження мереж мобільних операторів, коли люди масово перемикаються з Wi-Fi на мобільний інтернет, самостійно покращити якість сигналу у вас, на жаль, не вийде.

У підвалах або приміщеннях із товстими бетонними стінами смартфон також може погано ловити мережу. Щоб покращити сигнал у таких випадках, доведеться задуматися про покупку підсилювача мобільного звʼязку.

Якщо раптом ви помітили, що сигнал мережі погіршився після того, як ви купили новий чохол для телефона, то спробуйте його зняти та порівняти якість звʼязку. Поганий чохол часто є причиною погіршення якості мобільного звʼязку.

Але є й низка інших причин, які можуть погіршувати сигнал мережі, на які ви можете повпливати.

Перше, що варто зробити, аби спробувати покращити якість мобільного сигналу – це увімкнути та вимкнути авіарежим. Це змусить телефон заново підключитися до мережі і в багатьох випадках допомагає вирішити проблему поганого звʼязку.

Якщо ситуація не покращилася, можна спробувати перезавантажити телефон або ж спробувати вручну підключитися до мобільної мережі в налаштуваннях.

Інколи причина поганого звʼязку може ховатися в апаратній частині телефона. Зокрема з ладу може вийти антена звʼязку. В такому випадку вам доведеться звернутися до спеціальністів сервісного центру.

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