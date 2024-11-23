Окупаційні війська мають намір зосередитися на захопленні прифронтових міст, таких як Торецьк, Покровськ і Курахове.

За даними Інституту вивчення війни, така тактика дозволить росіянам нівелювати перевагу України в використанні безпілотників.

Відомий російський пропагандист і близький до Кремля аналітик Михайло Звінчук заявив, що міські райони забезпечують кращий захист від атак українських БПЛА, ніж відкриті поля. Крім того, у багатоповерхівках легше ховати піхоту та зменшувати втрати бронетехніки.

Однак така стратегія також має свої ризики. За словами експертів ISW, виснажливі міські бої призведуть до значних втрат серед особового складу рф. Це може затримати наступальні операції окупантів, що сприятиме українському контрнаступу.

Звінчук наголосив, що ворог планує розвинути свій наступ у Покровську, підходячи до міста з півдня та південного сходу. Нещодавнє захоплення Селидового розглядається як частина підготовки до нових атак. Також росія збирається збільшити кількість дронів, щоб протистояти українським операторам безпілотників, які стримують просування окупантів.

Аналітики попереджають, що захоплення міст, таких як Куп'янськ або Часів Яр, може мати значний вплив на фронт. Це поставить під загрозу ключові оборонні позиції України.

"Нещодавнє просування російських військ у ці міста поставило б під загрозу, хоч і не негайну, але все ж таки високу безпеку українських оборонних позицій на обох напрямках", - підкреслюють аналітики.

Джерело: understandingwar.

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