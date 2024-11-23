Віряни святкують Андрія Первозванного за новим календарем, відомо, що тепер дата припадає на 13 днів раніше.

Православні українці святого Андрія Первозванного шанують як одного з 12 апостолів Ісуса Христа, він першим відгукнувся на заклик Спасителя.

Андрію Первозванному приписується пророцтво про створення міста на київських горбах.

Коли свято Андрія Первозванного 2024 року?

До переходу ПЦУ на новоюліанський календар ми святкували день Андрія на початку зими – 13 грудня, проте дати більшості церковних свят змінилися.

У 2024 році ми вшановуватимемо Андрія Первозванного 30 листопада.

До Дня апостола Андрія Первозванного відзначали свято Калита. До свята дівчата випікали коржі, а з калитами проводили ряд ігор та ворожіння.

Головна умова для ворожіння - хліб має бути круглої форми та нагадувати сонце, його змащували медом.

Андріїв день вважався гарним часом, вдалим для ворожінь на наречених.

Як поворожити в ніч на Андрія:

Один із відомих способів поворожити на Андрія - ввечері дівчині потрібно вийти на вулицю і запитати ім'я першого зустрічного - зватимуть її чоловіка.

Під час вечері можна непомітно відламати шматочок хліба, покласти під подушку, говорячи: "Суджений, ряджений, приходь до мене вечеряти" - уві сні можна побачити нареченого.

Дівчата також можуть поставити під ліжко миску з водою, а під подушку покласти дзеркало, ніж або чоловічу шапку - ці предмети можуть викликати віщий сон.

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