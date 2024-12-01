Через регулярні відключення електроенергії в Україні багато людей стикаються з проблемою підтримки зв'язку та доступу в інтернет.

Одним із найпопулярніших рішень стали повербанки, які дозволяють зарядити пристрої, включаючи роутери.

Як підключити роутер до повербанку, щоб забезпечити стабільний Wi-Fi в умовах відсутності світла? Є простий спосіб, що допоможе бути на зв'язку.

Перш ніж підключити роутер до повербанку, необхідно переконатися, що всі кабелі та пристрої правильно підключені. По-перше, варто зателефонувати на гарячу лінію свого інтернет-провайдера, щоб дізнатися, чи підключені якісь лінії до безперебійного джерела живлення, яке продовжує працювати навіть при відключенні електрики.

Також варто уточнити, яка напруга потрібна для роботи вашого роутера. Більшість роутерів працюють при напрузі 9 або 12 вольт. Це можна перевірити на самому пристрої, на його корпусі або, у разі сумнівів, уточнити у провайдера.

Для того, щоб підключити роутер до повербанку, вам знадобиться кілька речей:

Спеціальний кабель із тригерами для вимірювання напруги до 12 В (він потрібен для підключення роутера до повербанку).

Ноутбук для перевірки підключення.

Повербанк.

Кабель має бути USB-формату з діаметром роз'єму до 5,5 мм, щоб забезпечити правильне підключення.

Після того, як ви підготували всі необхідні пристрої, можна перейти до з'єднання.

Підключіть кабель із тригером до роутера. Другий кінець кабелю приєднайте до повербанку. Зачекайте кілька хвилин, щоб заряджання почало надходити в роутер. Перевірте роботу Wi-Fi. Якщо все зроблено правильно, інтернет має заробити.

Якщо перший спосіб не підходить або потрібно забезпечити триваліший час роботи, є альтернативний метод. Для цього вам знадобляться:

Два USB-проводи DC (розмір роз'єму 5,5 х 2,1 мм).

Оптичний термінал

Два повербанки.

Підключіть один повербанк до оптичного терміналу. Другий повербанк підключіть до роутера. Використовуйте два USB-проводи DC для підключення пристроїв.

Такий спосіб забезпечить стабільну роботу Wi-Fi роутера протягом 5 годин, залежно від потужності повербанків, які ви використовуєте. Потужні пристрої можуть продовжити час роботи роутера на триваліший термін.

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