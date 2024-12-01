Дотримуючись цих рекомендацій, можна покращити умови проживання навіть у складних погодних умовах.

З наступом осінньо-зимового періоду багато жителів України стикаються із проблемою холоду у своїх будинках, незважаючи на початок опалювального сезону.

У ряді випадків тепло до квартир надходить не в повному обсязі, що змушує шукати додаткові способи зігріти житло.

Однією з основних причин холоду у квартирах є недостатня ізоляція вікон, дверей чи стін. Часто старі вікна пропускають холодне повітря через тріщини та стики, а погано ущільнені двері стають джерелом протягів. У деяких випадках причиною може бути некоректна робота вентиляційної системи, особливо якщо вона не обладнана зворотним клапаном.

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує насамперед подбати про теплий одяг. Використання багатошаровості допомагає краще утримувати тепло тіла, створюючи своєрідний бар'єр проти холоду. Для додаткового комфорту можна скористатися простими засобами, такими як грілка або пластикова пляшка з гарячою водою, загорнута в тканину, яка допоможе зігріти постіль.

Сонячні дні слід використовувати для підвищення температури у квартирі: рекомендується відкривати штори, щоб сонячне проміння прогрівало приміщення.

Увечері та вночі, навпаки, вікна краще закривати щільними шторами, щоб зберегти накопичене за день тепло.

Останні новини України:

Що не можна тримати поруч із телефоном: список речей, які можуть зашкодити смартфону.

Українців закликали споживати менше електроенергії: до Міненерго пояснили, як це зробити.

Взимку може бути відключень світла: в ДТЕК назвали єдину умову.