Це нововведення обіцяє полегшити життя, позбавивши черг та паперової тяганини в процесі оформлення пенсії.

Однак попри зручність, у процесі можуть виникати труднощі.

Для того, щоб скористатися послугою онлайн-подачі заяви на отримання пенсії, потрібно зробити кілька простих кроків. Громадянину потрібно увійти до кабінету на diia.gov.ua, або ж зареєструватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після цього оберіть послугу, заповніть необхідні дані, а також додайте потрібні відскановані документ. Підпишіть заяву електронним підписом. Рішення про призначення пенсії надходить на електронну пошту, а в кабінеті можна завантажити його для друку.

Також заяву можна подати офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду особисто або через довірену особу. Для цього знадобляться оригінали документів.

На порталі "Дія" можна подати заяву на різні види пенсій: за віком, вислугою років, інвалідністю чи у разі втрати годувальника. Проте після подачі документа онлайн все одно доведеться відвідати підрозділ Пенсійного фонду для отримання пенсійного посвідчення.

Якщо вашу заяву на отримання пенсії відхилено, слід звернутися до Пенсійного фонду за телефоном 0 800 503 753, або надіслати запит на електронну пошту info@pfu.gov.ua.

Крім того, змінити спосіб отримання пенсії також можна онлайн, подавши відповідну заяву через портал Пенсійного фонду. Для цього авторизуйтесь в кабінеті користувача на порталі Пенсійного фонду України, зайдіть у "Меню" - "Щодо пенсійного забезпечення", у розділі "Внесення змін до пенсійної справи" оберіть "Заява про зміну способу виплати пенсії".

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