Это нововведение обещает облегчить жизнь, лишив очередей и бумажной волокиты в процессе оформления пенсии .

Однако, несмотря на удобство, в процессе могут возникать трудности.

Для того чтобы воспользоваться услугой онлайн-подачи заявления на получение пенсии, нужно сделать несколько простых шагов. Гражданину нужно войти в кабинет на diia.gov.ua, или зарегистрироваться с помощью квалифицированной электронной подписи. После этого выберите услугу, заполните необходимые данные, а также добавьте нужный отсканированный документ. Подпишите заявление электронной подписью. Решение о назначении пенсии поступает по электронной почте, а в кабинете можно скачать его для печати.

Также заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда лично или через доверенное лицо.

На портале "Дия" можно подать заявление на разные виды пенсий: по возрасту, выслуге лет, инвалидности или в случае потери кормильца. Однако после подачи документа онлайн все равно придется посетить подразделение Пенсионного фонда для получения пенсионного удостоверения.

Если ваше заявление на получение пенсии отклонено, следует обратиться в Пенсионный фонд по телефону 0 800 503 753 или отправить запрос на электронную почту info@pfu.gov.ua .

Кроме того, изменить способ получения пенсии можно онлайн, подав соответствующее заявление через портал Пенсионного фонда. Для этого авторизуйтесь в кабинете пользователя на портале Пенсионного фонда Украины, зайдите в "Меню" - "О пенсионном обеспечении", в разделе "Внесение изменений в пенсионное дело" выберите "Заявление об изменении способа выплаты пенсии".

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