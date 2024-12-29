Новий рік — це час, коли ми намагаємось зробити особливі подарунки своїм близьким і друзям.

Ми підготували кілька порад, які подарунки стануть справжнім сюрпризом для ваших рідних, а від яких - краще утриматися у 2025 році.

Для мами завжди підходить подарунок, що дарує комфорт і емоційне задоволення. Відмінним варіантом може стати сертифікат на відвідування улюбленого салону краси або перукарні. Такий презент не лише принесе радість, а й дозволить мамі розслабитись і відпочити. Якщо ваша мама захоплюється культурними подіями, чудовим вибором будуть квитки на її улюблений концерт. Не забувайте про корисні подарунки для дому — наприклад, кухонний комбайн.

Сучасні чоловіки часто захоплюються технікою, тому бездротові навушники, фітнес-браслети чи стильні колонки стануть чудовими подарунками. А якщо хочете зробити дійсно унікальний презент, оберіть щось, чого він сам собі не дозволяє купити, наприклад, парфуми або сертифікат на екстремальні розваги, такі як картинг чи авіасимулятор.

Жінки завжди оцінять подарунки, що додають затишку й емоцій. Ароматичні свічки із соєвого воску чудово підходять для створення атмосфери вдома. Для любительок технологій можна вибрати капучинатор, масажер гуаша для обличчя чи потужний фен. Також актуальними будуть сертифікати до улюблених магазинів чи салонів, абонементи на йогу, косметика або парфуми.

Проте існують певні предмети, які не рекомендується дарувати, щоб не накликати негативну енергетику. Наприклад, годинники для коханої людини вважаються поганою прикметою. Ножі, виделки та зброя — це подарунки, що можуть принести непорозуміння. Також не варто вибирати дзеркала як подарунки.

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