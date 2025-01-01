2025 рік стане переломним для всіх знаків Зодіаку, обіцяючи безліч можливостей і випробувань.

Астролог Марина Скаді розповіла, що космічні події та планетарні транзити принесуть зміни в особисте та професійне життя, змушуючи адаптуватися до нових умов.

Овен отримає підтримку від Нептуна та Сатурна, що принесе зміни в соціальній сфері. Професійна кар'єра стане ключовою, але знайти баланс між прагматизмом і творчістю буде складно.

Телець переживе полегшення після виходу Урана з його знаку. Це час для стабільності та побудови довгострокових фінансових і особистих планів.

Близнята матимуть неспокійний рік із транзитом Урана, що принесе революційні зміни у мисленні та житті. Вони повинні бути гнучкими, але не втрачати зв'язок із реальністю.

Рак відчує приплив енергії від Юпітера, який принесе удачу в особистому житті та сімейних справах. Професійна сфера також принесе успіхи, особливо для тих, хто працює в творчих чи соціальних галузях.

Леви переживатимуть період випробувань через опозицію Плутона до їх Сонця. Цей рік вимагатиме співпраці та готовності до змін у кар'єрі і стосунках.

Діва матиме можливість завершити довгострокові проєкти, відпустити минуле та зосередитися на саморозвитку. Здоров'я і кар'єра стануть важливими аспектами.

Терезам доведеться працювати над зміцненням взаємин і прийняттям складних рішень у партнерствах. Важливо знайти баланс між обов'язками та бажаннями, щоб уникнути вигоряння.

Скорпіон зіткнеться з глибинними емоційними змінами і необхідністю звільнення від минулого. Рік принесе полегшення у фінансовій сфері, але вимагатиме гнучкості.

Стрілець отримає нові можливості завдяки зняттю тиску від Юпітера. Це рік для подорожей, навчання та зміцнення родинних зв'язків.

Козоріг після відходу Плутона відчує стабільність і відновлення сил. Рік сприятливий для кар'єрного росту і реалізації амбіцій.

Водолій під впливом Плутона переживатиме сильні зміни, що вимагатимуть нових підходів до майнових і соціальних питань. Потрібно бути готовим до криз і опору, але ці зміни принесуть нові можливості.

Риби отримають сприятливі умови для духовного зростання та самореалізації. Рік обіцяє удачу і творчі успіхи, головне — слідувати внутрішньому голосу.

2025 рік принесе кожному знаку шанс на трансформацію, але для цього потрібно бути відкритим до змін та готовим до роботи над собою.

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